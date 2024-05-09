"الاونروا": 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" أن "حوالى 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام منذ كثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة".

واوضحت في تصريح أن "منذ تكثّفت عملية القوات الإسرائيلية العسكرية في السادس من أيار، فرّ حوالى 80 ألف شخص من رفح، بحثا على مكان آخر للجوء إليه"، محذّرة من أن "خسائر هذه العائلات لا تُحتمل. لا يوجد مكان آمن".