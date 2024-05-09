عن عمر ناهز ٥٩ عاما.. الإمارات تنعي الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الإمارات اليوم عن وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان ، عن عمر ناهز 59 عاما.

وتم تشييع جثمان الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في مقبرة البطين في أبوظبي.

من جانبه، نعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفقيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مغردا " رحم الله الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وخالص العزاء لعموم آل نهيان الكرام".

وتابع "نسأله سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".