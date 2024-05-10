الأونروا تغلق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية بعدما حاول "متطرفون إسرائيليون" إحراقه

اعلنت الأونروا انها أغلقت موقتا مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعدما حاول "متطرفون إسرائيليون" إحراقه مرتين.
واشار المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني في تصريح له، الى انه "مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة"، مضيفا "تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم".
واضاف "هذا تطور شنيع، اتخذت قرارًا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا في شكل مناسب".
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