جريحان بإشكال فردي في منطقة عيون السمك في الضنية

وقع تلاسن في منطقة عيون السمك ـ الضنية خلال وجود عائلتين، تطور إلى تضارب وعراك بالأيدي، ليقوم لاحقا أحد طرفي الإشكال بشهر أسلحة حربية وإطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه الطرف الآخر أصيب نتيجتها السيدة أ. ع. بطلق ناري في يدها وهي حامل، كما أصيب زوجها ت. ع. بطلق ناري في قدمه، فضلا عن أضرار أصيبت بها سيارة "توك توك" يملكها الأخير.
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الإشكال وملاحقة المتسببين به.
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