الفاتيكان حدد موعد إعلان قداسة الإخوة المسابكيين الموارنة في 20 تشرين الأول

ترأس قداسة البابا فرنسيس، أمس الاثنين، في قاعة الكونسيستوار بالقصر الرسولي بالفاتيكان، صلاة الساعة الثالثة والكونسيستوار العام العادي لإعلان قداسة بعض الطوباويين، وهم مانويل رويز لوبيز ورفاقه السبع من رهبنة الإخوة الأصاغر، والشهداء العلمانيين فرنسيس وعبد المعطي ورافائيل ماسابكي؛ جوزيبي ألامانو، كاهن، مؤسس رهبانيّة "Missionari della Consolata"؛ ماري ليوني بارادي، مؤسسة جماعة أخوات العائلة المقدسة الصغيرات؛ إيلينا غويرا، مؤسسة جماعة خادمات الروح القدس، المعروفة باسم "راهبات القديسة زيتا"؛ كارلو أكوتيس، مؤمن علماني.

وخلال الكونسيستوار، أصدر البابا مرسومًا يقضي بإعلان قداسة الطوباوي مانويل رويز لوبيز ورفاقه السبع وفرنسيس وعبد المعطي ورافائيل ماسابكي؛ وجوزيبي ألامانو، وماري ليوني بارادي، وإيلينا غويرا يوم الأحد 20 تشرين الأول 2024، على أن يتمَّ إعلان قداسة كارلو أكوتيس في تاريخ سيتم تحديده لاحقًا.