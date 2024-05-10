دعا أمين سرّ المجلس التّنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إلى "جمعيّة عموميّة لإجراء انتخابات شاملة لـ12 عضوًا في المجلس التّنفيذي، وذلك يوم الخميس في 30/5/2024 في مبنى مصلحة استثمار طرابلس وجوارها".
ولفت في بيان، إلى أنّ "آخر مهلة لتسديد الاشتراكات وتقديم طلبات التّرشيح للرّاغبين هي يوم الإثنين في 27/5/2024 السّاعة الثّانية بعد الظّهر، لدى أمين السرّ بسام الراعي، في مبنى المؤسّسة- بناية كبارة"، مشيرًا إلى أنّ "في حال عدم اكتمال النّصاب، تؤجَّل الانتخابات إلى يوم الخميس في 6/6/2024 في المكان والتّوقيت نفسيهما".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس التنفيذي لنقابة عمال "مياه لبنان الشمالي" دعا لجمعية عمومية لإجراء انتخابات لـ12 عضوًا في 30 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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