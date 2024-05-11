"حزب الله": استهدفنا موقع راميا ‏بقذائف المدفعية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم السّبت 2024-5-11، موقع راميا ‏بقذائف المدفعيّة".

وكان قد أفاد الحزب، في وقت سابق اليوم، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 7:10 صباحًا، دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصّاروخيّة المباشرة والموجّهة وقذائف المدفعيّة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة".