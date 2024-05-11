السياحة: معرض فني بأهرامات الجيزة لأحد أهم فناني سويسرا الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، Yvonne Baumen، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سويسرا إلى مصر.

شهد الاجتماع، بحسب بيان عن الوزارة، السبت، بحث إمكانية التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركاء المهنة الدوليين وخاصة من منظمي الرحلات في سويسرا لعمل حملات تسويقية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بها.

وتم مناقشة آليات تشجيع الاستثمار في المجال الفندقي في مصر بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية؛ تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وتناول اللقاء، استعراض للفعاليات والأنشطة التي من المقرر أن تقيمها السفارة منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2025، للاحتفال بمرور 90 عامًا على علاقات الصداقة المصرية السويسرية، والتي ستستهل بإطلاق معرض فني بمنطقة أهرامات الجيزة، لأحد أهم الفنانين السويسريين الدوليين، وذلك بالتعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة والمجلس الأعلى للآثار.

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