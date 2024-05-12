غانا ونيجيريا والبحث عن كنز المملكة المتحدة المنهوب

ياسر رشاد - القاهرة - أعيدت القطع الأثرية التي نهبها البريطانيون، في الحقبة الاستعمارية إلى غانا وهي بالفعل معروضة على الملأ، فلماذا تستغرق نيجيريا كل هذا الوقت لعرض كنوزها المعادة؟

القطع الأثرية لدولتي غانا ونيجيريا

وانطلقت قافلة على طول الطريق المزدحم من العاصمة الغانية، أكرا، إلى مدينة كوماسي بوسط البلاد في 12 إبريل، محملة بشحنة غير عادية وذات قيمة عالية.

وقامت دراجة نارية تابعة للشرطة بإخلاء الطريق بأضوائها الزرقاء الوامضة وصفارات الإنذار المدوية.

في شاحنة خلفها كانت صناديق تحتوي على 32 قطعة من الذهب والفضة ، بما في ذلك قلادات جميلة ومعقدة وأنبوب سلام وسيف احتفالي.

تم الاستيلاء على جميع هذه الأشياء تقريبا من قبل الجنود البريطانيين الذين غزوا أرض أسانتي في عامي 1874 و 1896 ، ونهبوا قصر الملك ، أو Asantehene. لقد كانوا في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

توجهت القافلة بسرعة إلى كوماسي وقصر مانهيا ، موطن ملك اليوم ، أوتومفو أوسي توتو الثاني، فتح الصناديق وسط مشاهد عاطفية.ويطالب شعب أسانتي بإعادة الذهب المنهوب منذ عقود.

قال أوسي توتو الثاني:"لقد فعلنا ذلك، هذه الأشياء التي سرقت ونهبت، لم يعودوا جميعا" ، حيث تم عرض الذهب علنا في متحف قصر مانهيا، لكن أولئك الذين لدينا هنا ما زالوا يجسدون روح أسانتي".

إيفور أغيمان-دواه، مؤلف ودبلوماسي سابق، هو مدير متحف قصر مانهيا، كان أيضا في تلك القافلة ، حريصا على عدم حدوث أي خطأ.

كان Agyeman-Duah لاعبا رئيسيا في المفاوضات حول إعادة ذهب Asante ، الذي كان في اثنين من المتاحف الرائدة في المملكة المتحدة: المتحف البريطاني وفيكتوريا وألبرت (V&A). رجل هادئ ومقنع ، لكن المفاوضات كانت معقدة.

ويمنع القانون البريطاني المؤسستين من إعادة العناصر بشكل دائم ، لذلك جاءت الأشياء إلى غانا على سبيل الإعارة طويلة الأجل، وبالنسبة للكثيرين ، هذه حبة مريرة يجب ابتلاعها.

Nii Kwate Owoo صانع الأفلام الغاني الشهير الذي كان في الحفل في كوماسي في 1 مايو ، صنع اسمه في سبعينيات القرن العشرين مع فيلمه الوثائقي You Hide Me ، الذي ينتقد المتحف البريطاني لاكتناز الكنوز الأفريقية.

"يأتي لص مسلح إلى منزلك ، ويجز عائلتك ويستولي على الأشياء الثمينة الخاصة بك ، ويعود لاحقا ويقول: "حسنا ، أنت تصدر أصواتا ، سأعيد هذا كقرض!" أخبرني السيد أوو ، غير متأثر بشدة بالشروط البريطانية.

يتفهم أغيمان دواه هذه المشاعر - فقد نفي البريطانيون جده الأكبر خلال الحروب الأنجلو-أسانتية - لكنه واثق من أن أسانتيهين اختاروا الطريق الصحيح، لقد تحدثنا عن هذا منذ 50 عاما ، ولم يحدث شيء إذا لم نتمكن من إيجاد طريق وسط ، لكنا واصلنا هذا الجمود ".

هناك أوجه تشابه واضحة بين النهب البريطاني لكوماسي وحلقة أخرى سيئة السمعة في التاريخ الاستعماري لغرب إفريقيا - إقالة قصر الملك ، أو أوبا ، في مدينة بنين في عام 1897 ، في ما يعرف اليوم بولاية إيدو ، جنوب نيجيريا.

كان ذلك عندما أخذ البريطانيون برونز بنين - الآلاف من المسبوكات النحاسية والمنحوتات العاجية - التي هي في طليعة النقاش حول القطع الأثرية المنهوبة في المتاحف الغربية.

حققت نيجيريا بعض النجاح في حملتها لعودة البرونزية.

في عام 2022 ، أعلنت الحكومة الألمانية عن نقل ملكية حوالي 1000 برونزية بنين.

طارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة النيجيرية أبوجا ، وسلمت 22 من أكثر الأشياء إثارة إلى الحكومة النيجيرية.

وقالت إنها "خطوة طال انتظارها، بعد ما يقرب من عام ونصف ، لم يتم عرض أي من البرونز الذي أعادته علنا منذ ذلك الحين.

وهي وغيرها من المتاحف التي عادت من متاحف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في مخازن آمنة، في حين أن اثنين منها في قصر أوبا في مدينة بنين، ووعد مسؤول حكومي بعرض "قريبا" لكنه لم يحدد متى.

كانت اللجنة الوطنية النيجيرية للمتاحف والآثار (NCMM) وقصر أوبا على خلاف حول ملكية برونز بنين.

متحف بنين الملكي الذي نوقش كثيرا لم يتحقق بعد.

وتركز اللجنة الوطنية للإعلام مواردها المحدودة على بناء منشأة تخزين جديدة في مدينة بنين، والتي تقول إنها ستكون "منيعة" - لتهدئة المخاوف من أن المواد المعادة قد تكون أقل أمانا في نيجيريا منها في الدول الغربية.

ومن المقرر افتتاح مشروع آخر في مدينة بنين، وهو متحف فن غرب أفريقيا، بدعم من الحاكم المحلي جودوين أوباسيكي، في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه تراجع عن أي مناقشات عامة حول البرونز بعد خلافات مع أوبا.

بعض المتاحف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي كانت على وشك نقل ملكية برونز بنين مترددة الآن ، مرتبكة بسبب الانقسامات الداخلية في نيجيريا.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة حوار بنين، التي تضم نيجيريا والمتاحف الغربية لمناقشة البرونزيات، هذا الشهر. وقد أجلت هذا الاجتماع حتى عام 2025، هناك عوامل مخففة.

وقد تسببت الانتخابات النيجيرية في العام الماضي، وما تلاها من تعيينات مطولة للوزراء ورئيس جديد للمجلس الوطني للانتخابات والانتخابات، في حدوث تأخيرات. لكن السياسة في غانا كانت أكثر سلاسة، على الأقل حتى الآن.

تم إبلاغ الحكومة الغانية بالاتفاقيات بين متحف قصر مانهيا الخاص والمتاحف الغربية ، لكنها اختارت عدم التدخل،

وهذا يعني بيروقراطية أقل، وقرارات أسرع، وفقا للمشاركين.

في فبراير ، أعاد متحف فاولر من جامعة كاليفورنيا بشكل دائم سبع قطع منهوبة من ذهب أسانتي وهي أيضا معروضة الآن في مانهيا.

وينشغل أغيمان دواه بالتفاوض على المزيد من العوائد، فهو يجري محادثات مع مجموعة ويلكوم في المملكة المتحدة وأنجلو جولد أشانتي في جنوب أفريقيا، حول القطع الذهبية التي يمتلكونها.

وفي الوقت نفسه ، يمكن للغانيين الاستفادة بالفعل من الأشياء التي عادت.

ويأمل أغيمان- دواه أن يتضاعف عدد زوار متحف قصر مانهيا خلال العام المقبل.

ويحث الناس على عدم التركيز على شروط القرض ، ولكن بدلا من ذلك يستمتعون بحقيقة أن هذه الأشياء الرائعة قد عادت إلى المنزل…"دعونا نظهر لأطفالنا هذه الإبداعات منذ 150 عاما ، ونقول: "كان أسلافك ، أسلافك ، قادرين على القيام بهذه الإنتاجات الرائعة، ويمكن أن يلهمهم للقيام بأشياء مماثلة".

الإعارة مع المتحف البريطاني و V&A لمدة ثلاث سنوات ، مع إمكانية التجديد لمدة ثلاث سنوات.

إذا طلبت المتاحف بعد ذلك عودة الذهب إلى لندن ، فماذا سيفعل أغيمان دواه؟