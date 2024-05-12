الطائر الأصفر .. المنشق الهارب لا يزال يلاحق عقودًا من قبل الصين

ياسر رشاد - القاهرة - قبل ثلاثة عقود، كان يتم تهريب المنشقين الصينيين إلى خارج البلاد في عملية سرية تسمى الطائر الأصفر، ولكن كما قال أحدهم لبي بي سي، لا تزال بكين تلاحقهم.

تهريب المنشقين الصينيين

يونيو 1992: كان ذلك في منتصف الليل على بحر الصين الجنوبي ، وكانت سفينة دورية صينية تقترب من قارب في طريقها من البر الرئيسي الشيوعي إلى مستعمرة هونغ كونغ البريطانية آنذاك.

عندما جاءت قوات الحدود على متن السفينة للتحدث إلى الطاقم ، كان بإمكان مجموعة من الأشخاص سماع أصواتهم في مقصورة سرية أسفل سطح السفينة.

قبل بضع دقائق ، عندما تم رصد زورق الدورية ، تم إعطاء هؤلاء الركاب السريين أمرا عاجلا.

"قيل لي أن أختبئ" ، يتذكر أحدهم ، يان شيونغ. "لا تصدر أي ضوضاء!"

وكان معظم المختبئين من المهاجرين لأسباب اقتصادية، على أمل العثور على عمل في هونغ كونغ - ولكن ليس يان.

لقد كان منشقا سياسيا ، وإذا تم اكتشافه ، فسيكون في ورطة خطيرة.

تم تهريب يان من الصين كجزء من عملية سرية أطلق عليها اسم الطائر الأصفر.

أبحرت الدورية في النهاية بعيدا ، وفي الساعات الأولى من وصول يان - الذي لم يسافر في قارب قبل تلك الليلة - إلى هونغ كونغ.

وبعد تناول وجبة إفطار دسمة، نقل إلى مركز احتجاز. قيل له إن هذا كان من أجل سلامته. المشي في الشوارع يمكن أن يكون خطيرا.

لم يكن الاحتجاز جديدا على يان. وكان قد أمضى بالفعل 19 شهرا في سجن صيني لدوره في احتجاجات ميدان تيانانمين عام 1989، كان الطلاب قد دعوا إلى مزيد من الديمقراطية والحرية ، لكن الحزب الشيوعي أرسل الدبابات لسحقهم.

في نهاية يونيو 1989 ، قالت الحكومة الصينية إن 200 مدني وعشرات من أفراد الأمن قد لقوا حتفهم. وتراوحت تقديرات أخرى بين المئات والآلاف.

عند إطلاق سراحه ، شق يان طريقه إلى جنوب الصين حيث ، في مشاهد كان من الممكن أن تكون مأخوذة من فيلم تجسس ، تم إرساله من كشك هاتف عام إلى آخر ، ليتم الاتصال به مع الأشخاص الذين يمكنهم إخراجه.

لم يكن المنشق الوحيد الذي قام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

في حديثها إلى بي بي سي في سلسلة جديدة ، حرب الظل: الصين والغرب ، تتذكر تشاوهوا وانغ هروبها.

على الرغم من كونها رقم 14 في قائمة أكثر 21 مطلوبا بعد احتجاجات ميدان تيانانمين ، تمكنت من الإفلات من القبض عليها ، واختبأت في غرف صغيرة لعدة أشهر قبل أن تتجه جنوبا وتصبح جزءا من خط هروب الطائر الأصفر.

تقول: "كنت مثل طرد ينتقل من شخص إلى آخر، لم أكن أعرف حتى اسم الطائر الأصفر لعدة سنوات."

قد يبدو الطائر الأصفر وكأنه عملية تجسس كلاسيكية ، ويعتقد الكثيرون أن جهاز المخابرات - MI6 أو وكالة المخابرات المركزية - قد توصل إلى الفكرة. لكنهم لم يفعلوا ذلك.

في الواقع ، كانت مؤسسة خاصة تقوم بها مجموعات معنية من المواطنين في هونغ كونغ ، بدافع من الرغبة في مساعدة أولئك الذين كانوا من بين الفارين، من بينها صناعة السينما والترفيه المحلية والجريمة المنظمة (الأكثر فائدة) ، في شكل الثلاثيات.

"كان لديهم الثلاثيات الكثير من الشرطة الصينية في جيوبهم" ، كما يقول نايجل إنكستر ، الذي كان في ذلك الوقت ضابط مخابرات مقره في هونغ كونغ. وهذا ما مكنهم من نقل الناس من مخابئهم في بكين وتهريبهم عبر الحدود.

لم تتدخل المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلا عندما احتاج الأشخاص الذين وصلوا إلى هونغ كونغ إلى تحديد المكان الذي سيذهبون إليه بعد ذلك.

يتذكر يان أن ما وصفه بأنه "رجل إنجليزي" زاره ولم يذكر اسمه أبدا ولكنه ساعده في الأعمال الورقية.

قال له الرجل: "من الأفضل لك أن تذهب إلى أمريكا ، وليس إنجلترا". في غضون أيام كان يان في لوس أنجلوس. كما انتهى المطاف بتشاوهوا وانغ في الولايات المتحدة.

لماذا لا إنجلترا؟

وقال مسؤولون سابقون لبي بي سي إن المملكة المتحدة كانت مترددة في استقبال متظاهري تيانانمين لأنها كانت يائسة لتجنب إغضاب الصين في الفترة التي سبقت تسليم هونغ كونغ عام 1997.

وكانت المملكة المتحدة قد وقعت اتفاقا في عام 1984، ولكن أحداث ميدان تيانانمين بعد خمس سنوات أثارت أسئلة صعبة حول مستقبل هونغ كونغ.