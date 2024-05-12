البحرين تستضيف القمة العربية يوم 16 مايو

تستعد مملكة البحرين يوم الخميس الذي يوافق الـ16 من شهر مايو، لاستضافة أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق عرى التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.