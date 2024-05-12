رئيس الوزراء العراقي يؤكد استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استعداد العراق لاستضافة مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، اليوم الأحد ،وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، ملفّ حقوق الإنسان وعمل المنظّمات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التطوّر الحاصل الذي تشهده البيئة القانونية والدستورية العراقية في ضمان مفردات حقوق الأفراد والجماعات والحقوق المدنية العامة، بالإضافة لبحث الأحداث الجارية في قطاع غزّة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ، وانتهاكات حقوق الإنسان التي خرقت كل المعايير الأخلاقية الدولية، ودور المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والقانونية في وقف هذه الجرائم المنظّمة.

ومن جانبه أبدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، مساء امس السبت، قلقها العميق حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدةً أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع وأنها تأسف لعدم محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها.

كما أشارت المقررة إلى استمرار "إسرائيل" في انتهاكاتها للقانون الدولي وحصولها على حصانة من بعض الدول الكبرى.

وفي إطار الإدانة الدولية، أعربت ألبانيز، عن تأييدها لجنوب إفريقيا في إدانة "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، أشارت المقررة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم في قطاع غزة مفزعة وتتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على "إسرائيل" بسبب تصاعد العنف والانتهاكات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.