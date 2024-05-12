الامن العام يواصل حملة قمع المخالفات للعمالة السورية في منطقة صور

نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في مركز أمن عام جويا ، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة في قرى وبلدات مركز أمن عام جويا الاقليمي لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت وبناء لاشارة المحامي العام الاستئنافي الجنوب القاضي ماهر الزين عن اقفال فرن ومستودع للالبسة في بلدة الشهابية يديرهما عمال سوريين وتم ختمهما بالشمع الاحمر.

كما تم ضبط مخالفات لعدد من السوريين داخل افران في بلدة الشهابية، وتوقيف ثلاثة سوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة.