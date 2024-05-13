نشرة التوك شو.. إسرائيل خسرت مصر تماما واجتياح رفح الفلسطينية يسبب كارثة

ياسر رشاد - القاهرة - تحرص "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليست مسئولة عن رفح الفلسطينية، وإنما هي مسئولية شعبها، موضحا أن القوات المسلحة المصرية أقوى جيش في المنطقة، ومصر تدعو دائما إلى السلام.

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أحمد موسى: لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية (فيديو)



كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الأوضاع على المستوى الأمني في غزة خطيرة وساعات ويحدث انهيار شامل لكل أعمال الإغاثة في قطاع غزة اذا لم تفتح إسرائيل المعابر.

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الأونروا: الوضع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية كارثي (فيديو)

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،أن العاصفة الشمسية لها تأثير على الملاحة الجوية وتؤثر على أنابيب مدفونة داخل الأرض ويحدث لها تآكل، ومصر تقع في منطقة ذات الخطوط العرض المتوسطة وليس عليها أضرار من العاصفة الشمسية.

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القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة الشمسية

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عزيز علي تاريخيا ولا أحب أن يتطاول عليه أحد أو على تاريخ أبيه".

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مصطفى الفقي: لا أحب التطاول على علاء مبارك أو والده



قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن وزارة الاوقاف أصدرت قرارا بمنع تصوير الجنازات وهذا أمر مخالف تماما للقوانين والدستور، لأن توثيق الجنازات أمر مهم جدا.

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نقابة الصحفيين: قرار الاوقاف بمنع تصوير الجنازات مخالف للقوانين والدستور (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأمن القومي المصري لايقف عند حدودنا ومايحدث في رفح وفي فلسطين وفي غزة أمر يخص مصر وليس ببعيد عنا، معقبة: "مايحدث في رفح هو أمن قومي مصري وهي رسالة واضحة.

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لميس الحديدي: إسرائيل توسع عملياتها برفح ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي (فيديو)



أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل خسرت خسارة سياسية فادحة وليست عسكرية فقط، معقبا: " إسرائيل خسرت مصر تماما، فمصر تعبر عن غضبها يوميا؛ من خلال إجراءات وبيانات تدين الأفعال الإسرائيلية.

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عمرو أديب: إسرائيل خسرت مصر تماما وتحاول إعادتها للمعادللة (فيديو)



علق الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني على انضمام مصر لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلا: "القرار المصري له رسائل سياسية هامة خاصة أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصر و رأت الآن ضرورة التحرك والانضمام للدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإنتهاكاتها في غزة".

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محلل فلسطيني: مصر سأمت المماطلات الإسرائيلية (فيديو)



قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحدد بوضوح الأعمال التي تندرج تحت الإبادة الجماعية والتي تقترف إسرائيل الكثير منها، سواء كان الحصار أو التجويع أو القتل المتعمد.

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مصر حذرت كثيرا.. الخارجية: اجتياح رفح الفلسطينية يسبب كارثة محققة (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب،عن تطورات جديدة وصفها بغير المتوقعة في حرب غزة غير متوقعة، قائلا: "حدث كبير وقع في شمال القطاع، وإسرائيل وأمريكا لم يتوقعا هذا التطور، بعد سيطرة جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة.

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عمرو أديب يكشف عن تطورات جديدة غير متوقعة في حرب غزة (فيديو)

