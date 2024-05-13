4 شهداء و8 مصابين وقصف مستمر.. ماذا يحدث في فلسطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أفادت "قناة القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واصطفاف لشاحنات المساعدات قرب معبر رفح من الجانب المصري.

وبحسب القناة، فإن هناك ما يقارب من 3 شهداء و8 مصابين على الأقل نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ووفقا للقناة، فإن هناك شهيدًا سقط برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز "نتساريم" الفاصل بين جنوب وشمال قطاع غزة، لافتة إلى أن زوارق الاحتلال تقصف غرب القطاع وخاصة مناطق السودانية وحي النصر.

وتقوم قوات الاحتلال بقصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف المدفعية شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.

يذكر أن هناك عددا من الفلسطينيين أصيبوا بينهم 3 في حالة خطيرة نتيجة قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال غارات على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرفي رفح، بالإضافة إلى اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.