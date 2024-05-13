- 1/2
- 2/2
أعطت نقابة المحامين في الشمال الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب، المشتبه به في قضيّة عصابة الـ"تيك توك"، على خلفيّة معلومات عن إقدامه على فعل تحرّش جنسيّ بقصّر.
وسيُحال قرار الموافقة على ملاحقته على القضاء للتّحقيق معه، تبعًا لمعلومات توافرت بحقّه في سياق التّحقيق في ملف "التيكتوكرز".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة محامي الشمال أعطت الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب المشتبه به بقضية عصابة الـ"تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.