نقابة محامي الشمال أعطت الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب المشتبه به بقضية عصابة الـ"تيك توك"

أعطت ​نقابة المحامين في الشمال​ الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب، المشتبه به في قضيّة عصابة الـ"تيك توك"، على خلفيّة معلومات عن إقدامه على فعل تحرّش جنسيّ بقصّر.

وسيُحال قرار الموافقة على ملاحقته على القضاء للتّحقيق معه، تبعًا لمعلومات توافرت بحقّه في سياق التّحقيق في ملف "التيكتوكرز".