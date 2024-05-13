الخارجية الأمريكية: كمية المساعدات التي تدخل غزة غير مقبولة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس 9 مايو 2024 ، إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل الى قطاع غزة غير مقبولة.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل من أجل زيادة كمية المساعدات.

وأشار إلى أهمية معبر رفح لدخول الوقود إلى القطاع، وشدد على ضرورة فتح إسرائيل المعبر فورا.

وطالب إسرائيل بعدم منع تنقل العاملين في المجال الإنساني وعدم عرقلة توزيع المساعدات.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

المصدر : وكالات