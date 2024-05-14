وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي، مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي-يول، في بكين، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد وزير الخارجية الصيني - بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الثلاثاء- أن الصين وكوريا الجنوبية جارتان قريبتان ويجب أن تحافظا على تبادلات منتظمة، مضيفا أنه في الآونة الأخيرة، واجهت العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية صعوبات وتحديات، ولا يصب هذا في المصالح المشتركة للجانبين، ولا تريده الصين.

وقال إنه يتعين على الصين وكوريا الجنوبية فهم واحترام بعضهما البعض، وتعزيز الاتصالات والتبادلات، والقضاء على سوء التفاهم، وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأضاف وانج، أن الصين تأمل في أن يلتزم الجانب الكوري بمبدأ صين واحدة، وأن يتعامل بشكل مناسب وحكيم مع القضايا المتعلقة بتايوان، مشددا على ضرورة تعزيز التبادلات الشعبية من أجل دعم العلاقات الثنائية.

من جهته، عبر وزير الخارجية الكوري الجنوبي عن أمله في أن تصبح هذه الزيارة خطوة مهمة إلى الأمام في العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، مؤكدا أن سول تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بكين، وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الصين لتطوير شراكة تعاونية استراتيجية أكثر نضجا على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي إنه من مصلحة البلدين والشعبين والمجتمع الدولي تعزيز تنمية العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين ومواجهة التحديات بشكل مشترك.

الرئيس الأمريكي يغلق منشأة تعدين عملات مشفرة صينية

ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن أمر شركة صينية لتعدين العملات المشفرة بإخلاء وبيع منشأة تقع بالقرب من قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بولاية وايومنج.

وقال بايدن - في أمر تنفيذي أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن منشأة تعدين العملات المشفرة التابعة لشركة (MineOne) - التي تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات وتقع على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من قاعدة (FE Warren) - تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة لأن معداتها يمكن استخدامها للمراقبة والتجسس".

وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على الشركة الصينية أن تبدأ - على الفور - في إيقاف العمل بالمنشأة، وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يوما، أو بيع ونقل الملكية في غضون 120 يوما .

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في أكتوبر الماضي بأن شركة "مايكروسوفت" التي تدير مركز بيانات يدعم البنتاجون وقريب من المنشأة الصينية قد أبلغت لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة عن المنشأة المرتبطة بالصين، محذرة من أنه قد تمكنهم من "متابعة عمليات جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق".