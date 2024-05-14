عدد من النواب تقدموا بطعن جديد بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري

قدّم النائبان بولا يعقوبيان وشربل مسعد، طعنًا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدت، وذلك باسم النواب: نجاة صليبا، فراس حمدان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، أسامة سعد، شربل مسعد، نبيل بدر وميشال الدويهي.

بدورها، ذكرت النائبة يعقوبيان، أنّه "كلما كانت الطعون أكثر كلما كان ذلك أفضل، وهذه ظاهرة صحية، ودائما يجب أن نلجأ إلى المجلس الدستوري في كل مرة يكون هناك انقلاب ومخالفة للدستور في لبنان، انقلاب كامل على النظام الديمقراطي".

ولفتت إلى أنّ "في العام الماضي، أعطوا أعذارا واهية، وهذه المرة الحجة أكبر، هناك حرب في الجنوب. نتمنى على المجلس الدستوري أن يحث المجلس النيابي على عدم الاستخفاف بالاستحقاقات الدستورية مثل الانتخابات البلديات التي هي ضرورية لكل لبنان".

وردا على سؤال عن المشاركة غدًا في جلسة المجلس النيابي، قالت: " قسم كبير منا سيشارك، يجب أن تكون هناك خطة واضحة لعودة النازحين".

من جانبه، لفت النائب مسعد إلى أنّه "أصبح من السهل على كثير من السياسيين مخالفة الدستور والمهل الدستورية. لذلك لجأنا إلى المجلس الدستوري، وعلى جميع السياسيين أن يحترموا الدستور".

وأضاف: "هناك الكثير من البلديات مرحلة أو غير فعالة، كما لدينا أزمة وجودية وهي أزمة الوجود السوري وللبلديات دور فعال في هذا الموضوع، انطلاقا من احترام الدستور ومهلة التقدم بهذا الطعن".