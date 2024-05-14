ماكرون يؤكد مجددا لزيلينسكي تصميم فرنسا تقديم كل الدعم لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجددا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تصميم بلاده على تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا وعلى المدى الطويل مع كل شركائها، في حربها مع روسيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وناقش الرئيسان آخر تطورات الوضع في أوكرانيا، وفي هذا الصدد أدان ماكرون بشدة تكثيف الضربات الروسية في أوكرانيا، وخاصة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.

كما أكد ماكرون على أهمية التوصل إلى "هدنة" خلال دورة الألعاب الأولمبية التي سوف تستضيفها فرنسا هذا الصيف، بحيث توقف روسيا العمليات الجارية ويتم اتخاذ كل المبادرات الدبلوماسية لبدء المفاوضات بما يتوافق مع القانون الدولي والمصالح المشروعة لأوكرانيا.

الكرملين: زيارة بلينكن المفاجئة إلى كييف تؤكد حجم التوتر في عواصم الغرب

علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المفاجئة إلى كييف اليوم، مشيرا إلى التوتر في كييف وعواصم الغرب في ظل سير العملية العسكرية الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعلم أن بلينكن وصل إلى كييف، ونعلم أيضا أن التوتر ليس في كييف نفسها، ولكن في العواصم الأوروبية، وفي واشنطن في ظل العملية العسكرية الروسية".

ووصل بلينكن إلى كييف اليوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة والتقى زيلنسكي وبشّره بوصول حزمة أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا، فيما طلب الأخير منه المزيد من الدفاعات الجوية.

يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يزور فيها وزير الخارجية الأمريكي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

ولدى وصوله كتب بلينكن عبر منصة "أكس": "عدت إلى كييف اليوم لإظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن حريتها ضد العدوان الروسي"

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 25 قذيفة فوق منطقة بيلغورود

مع استمرار تصاعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 25 قذيفة من طراز Vampire MLRSخلال الليل فوق منطقة بيلغورود.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الوزارة:"خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة RM-70 Vampire ، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة 25 صاروخا فوق منطقة بيلغورود".

وأفيد في وقت سابق أنه سُمع دوي انفجارات متعددة في بيلغورود بعد إعلان التهديد الصاروخي

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