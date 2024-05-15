عاجل.. المقاومة العراقية تستهدف موقعا عسكريا في إيلات

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، موقعا عسكرياً في إيلات “ أم الرشراش ” بالأراضى المحتلــــة أمس الثلاثاء الموافق 14 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر .

وقالت المقاومة العراقية في بيانها : استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق هدفاً عسكرياً في إيلات “ أم الرشراش ” بأراضينا المحتلــــة أمس الثلاثاء الموافق 14 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .