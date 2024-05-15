بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة، مما يدل على المناعة في مواجهة التحديات الخارجية وظواهر الأزمات.

ولفت، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إلى أن الشراكة الروسية الصينية تقوم على مبادئ المساواة والثقة والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضهما البعض، مضيفا "كان هناك دور خاص وهام في تطوير علاقاتنا قام به سياسيون حكماء وبعيدو النظر، ورجال دولة مثل، الرئيس الصيني شي جينبينغ".

وكشف الرئيس الروسي أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والصين يبلغ الآن حوالي 20 تريليون روبل أو ما يقرب من 1.6 تريليون يوان، وقال: "ظلت الصين شريكنا التجاري الرئيسي على مدار 13 عامًا، وقد صعدت روسيا إلى المركز الرابع في ترتيب النظراء التجاريين للصين في عام 2023".

كما أكد بوتين أن كل اجتماع مع شي جينبينغ، هو تبادل لوجهات النظر حول القضايا الراهنة، مشيرا أن لدى الزعيم الصيني أسلوب حوار منفتح وعملي.

ومن المرتقب أن يزور بوتين الصين يومي الخميس والجمعة بناء على دعوة من نظيره الصيني.