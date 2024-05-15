إصابة المئات بينهم شرطيون في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

اعلن وزير الداخلي الفرنسي جيرالد دارمانان، "إصابة مئات الأشخاص بينهم حوالى مئة شرطي وعنصر درك في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة". واشار الى إن "السلطات لم تحدد بعد الظروف التي أدت إلى مقتل شخص بالرصاص ليل الثلاثاء الأربعاء، وإن النيران أضرمت في عشرات المنازل والمحلات التجارية جراء أعمال شغب تخللت احتجاجات على تعديل دستوري".

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