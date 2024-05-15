علمت "النشرة"، بأن "مهندسي نقابة المهندسين طلبوا عدم دخول أي موظف او مواطن الى مبنى وزارة الشباب والرياضة بعد الكشف عليه".
وكانت قد افادت معلومات للنشرة انه "تم اخلاء مبنى وزارة الشباب والرياضة من الموظفين والمواطنين بعد حدوث تشققات في جدران المبنى".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مهندسو نقابة المهندسين طلبوا عدم دخول أي موظف او مواطن الى مبنى وزارة الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.