"النشرة": مهندسو نقابة المهندسين طلبوا عدم دخول أي موظف او مواطن الى مبنى وزارة الشباب والرياضة

علمت "النشرة"، بأن "مهندسي نقابة المهندسين طلبوا عدم دخول أي موظف او مواطن الى مبنى وزارة الشباب والرياضة بعد الكشف عليه".

وكانت قد افادت معلومات للنشرة انه "تم اخلاء مبنى وزارة الشباب والرياضة من الموظفين والمواطنين بعد حدوث تشققات في جدران المبنى".