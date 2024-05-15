"النشرة": مصرف لبنان يجمّد حسابات خليفة وزيدان بسبب اختلاسات مالية ضخمة

أكدت مصادر مطلعة ل "النشرة" اتخاذ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارات قضت بتجميد الحسابات المالية لكل من رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة وافراد عائلته، والمديرة العامة للبنك نائلة زيدان، بسبب التورط في عمليات غير قانونية وتزوير، ادت الى خسائر في المصرف بعشرات ملايين الدولارات. كذلك طالت القرارات مديراً سابقاً للبنك عبر تجميد مؤقت، ريثما تُستكمل التحقيقات بشأن دوره.

واضافت المصادر المطّلعة أن التحقيقات المتواصلة التي يقوم بها المدير المؤقت لبنك الاعتماد المصرفي، تُظهر مزيداً من الاختلاسات المالية، وأنّ الاجراءات ذاتها ستطبّق على كل متورّط بعمليات فساد واختلاسات وتزوير.

وتهدف اجراءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الى تحديد مسؤوليات المتورطين، وإلزامهم بالتعويضات، بسبب ما اصاب مودعي المصرف المذكور من خسائر، نتجت عن اعمال فساد، استمرت لفترة زمنية معيّنة.

كما ان النيابة العامة التمييزية تستلم قرارات هيئة التحقيق الخاصة للمضي بالإجراءات القضائية.