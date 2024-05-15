أفغانستان.. قتيل و12جريحًا جراء تحطم مروحية تابعة لطالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب ا)

تحطمت مروحية عسكرية من طراز إم أي 17 في نهر "فيروزكوه هريرود"، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى سقوط قتيل وجرحى.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية أنه تم إرسال المروحية إلى جور لإنقاذ شخصين غرقا في النهر.

وصرح عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية لوكالة "خاما برس" أن المروحية كانت تنتشل الجثث من نهر هاريرود في الولاية عندما واجهت مشاكل فنية بعد عملية الإنقاذ.

وأوضح أن المروحية حاولت الهبوط اضطراريا في فيروزكوه لكنها اصطدمت بحائط.

ولقي شخص حتفه وأصيب 12 آخرون في الحادث، فيما أشارت تقارير محلية إلى نقل عدد من الضحايا إلى مستشفى في جور.

وتظهر الصور من مكان الحادث حطام المروحية بجانب النهر وحشد من الأشخاص المذعورين.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، تركت المعدات العسكرية وراءها، وكان بعضها بحاجة إلى إصلاح .

ومع ذلك، فإن وضعها التشغيلي والخبرة اللازمة لصيانتها وتشغيلها بكفاءة لا تزال غير مؤكدة

وقد أدى هذا الوضع إلى وقوع حوادث، بما في ذلك تحطم مروحية أمريكية الصنع من طراز بلاك هوك خلال تدريبات طالبان في كابول، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بسبب مشكلة فنية.