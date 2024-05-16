- 1/3
- 2/3
- 3/3
التقى وفد من "التيار الوطني الحر"، في أستراليا، النائبة الأوسترالية برونوين هالفبيني في برلمان ملبورن في ولاية فكتوريا الاوسترالية، وسلّمها كتابًا يشرُح تفاصيل النزوح السوري والحلول التي يقترحها التيار.
وضم المنسق العام لقطاع الإنتشار نديم جرداق وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل ومنسّق أوستراليا مارون الخوري ومنسّق ملبورن طوني قزي وأمين السر ايدي هيكل.
وجرى خلال اللقاء عرض مفصل للوضع الراهن في لبنان.
وبعد البرلمان، زار الوفد قنصلية لبنان في ملبورن حيث عقد لقاء مع القنصل العام رامي الحامدي وفريق عمل القنصلية اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "الوطني الحر" زار قنصلية لبنان في ملبورن وسلّم كتابًا لنائبة أوسترالية يشرح فيها النزوح السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.