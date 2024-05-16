زيلينسكي التقى قادة عسكريين في مدينة خاركيف: الوضع صعب للغاية لكنه يبقى تحت السيطرة

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه قادة عسكريين في مدينة خاركيف، أن "الوضع في خاركيف صعب للغاية لكنه يبقى تحت السيطرة".

ولفت زيلينسكي، الى أن "جنودنا يلحقون بالمحتل خسائر باهظة. لكن المنطقة تبقى صعبة للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم القوات الأوكرانية في خاركيف نازار فولوشين، أنّ "الجيش أوقف التقدّم الروسي في مناطق معيّنة في خاركيف (شمال شرق)".

وأوضح فولوشين، أنه "لا يزال الوضع معقّداً في قطاع خاركيف ويتطوّر بشكل ديناميكي، لكن تمكّنت قواتنا الدفاعية من تحقيق استقرار في الوضع جزئياً، وتمّ إيقاف تقدّم العدو في بعض المناطق والبلدات".

وسيطر الجيش الروسي على 278 كيلومترًا مربعًا في غضون أسبوع في أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في الشرق، في أكبر اختراق له منذ سنة ونصف السنة على ما أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) استنادًا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

وبين التاسع من أيار والخامس عشر منه، سيطرت روسيا على 257 كيلومترًا مربعًا في منطقة خاركيف وحدها في شمال شرق أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد حيث أعنلت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدات عدّة. أما البقية وهي 21 كيلومترًا مربعًا، فقد تمت السيطرة عليها في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب البلاد.