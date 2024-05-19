الحكومة الإيرانية: نائب الرئيس يتوجه إلى منطقة تبريز في أعقاب حادث مروحية الرئيس الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي، اليوم الأحد، أن نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر وبعض أعضاء مجلس الوزراء توجهوا إلى مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية ، وذلك في أعقاب حادث المروحية التي كانت تنقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها الإنجليزية، قال بهادوري جهرمي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم الاطلاع على آخر التقارير حول حادث مروحية الرئيس الإيراني.

وأضاف بهادوري جهرمي أن نائب الرئيس الإيراني وبعض أعضاء مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز عقب اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة أحدث تطورات الحادث وعملية البحث الجارية والتي يشارك فيها 40 فريق إنقاذ.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن إحدى مروحيات وفد رئيسي أثناء عودته من أذربيجان، اضطرت إلى إجراء "هبوط صعب" بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في المنطقة الجبلية.

وردا على سؤال حول إمكانية التواصل مع مرافقي الرئيس الإيراني، أفاد وحيدي بأنه تم التواصل مع بعض المرافقين لكن نظرا لأن المنطقة معقدة، مازالت السلطات في انتظار وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لتوضيح المزيد من المعلومات.

وكان رئيسي عائدا من حفل افتتاح سد على حدود إيران مع أذربيجان بمشاركة الرئيس الأذري إلهام علييف، وعلى متن المروحية العائدة كان يرافقه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز حجة الإسلام الهاشم وعدد آخر من كبار المسؤولين.

الطوارئ الإيرانية: عمليات البحث الجوي عن طائرة الرئيس مستحيلة بسبب الضباب

أعلنت خدمات الطوارئ الإيرانية اليوم الأحد أنه من المستحيل القيام بعمليات بحث جوي عن الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي، والتي تعرضت لهبوط صعب في منطقة جبلية وعرة، بسبب الضباب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن عمليات البحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسن أمير عبد اللهيان لا تزال جارية بعد أن تعرضت المروحية لهبوط صعب في منطقة جبلية شمال غرب إيران.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في غابة ديزمار ، بين مدينتي فرزكان وجولفا في مقاطعة أذربيجان الشرقية، وذلك أثناء عودة الرئيس من مناسبة إفتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وتم إرسال أكثر من عشرين فريق بحث وإنقاذ مجهز بالكامل، بما في ذلك طائرات بدون طيار وكلاب بوليسية، إلى المنطقة ، كما أرسلت القوات المسلحة الإيرانية وحدات من الكوماندوز والقوات الخاصة للمساعدة في عملية البحث.

وقالت (إرنا) إنه نظرا لوعورة التضاريس في المنطقة والظروف الجوية الصعبة، وخاصة الضباب الكثيف في المنطقة، فإن عملية البحث والإنقاذ قد تستغرق بعض الوقت.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية باباك يكتابراست إنه تم إرسال ثماني سيارات إسعاف إلى المنطقة، مضيفا أن الضباب الكثيف جعل جهود الإنقاذ الجوي مستحيلة ، وإنه تم نشر فرق الطوارئ الطبية المكونة من فنيين وأطباء في الموقع فور الإبلاغ عن الحادث.

وأضاف أنه تم إرسال مروحية طوارئ أيضًا لتقديم المساعدة، لكنها اضطرت للعودة بسبب الضباب الكثيف، لعدم تمكنها من الهبوط في المنطقة.