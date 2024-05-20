أكدت وزارة الخارجية والمغتربين انها "تتابع بقلق شديد الانباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق". وأعربت الوزارة عن "تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول الى بر الأمان للرئيس الايراني ومرافقيه".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية والمغتربين: نتعاطف مع حكومة وشعب إيران ونتمنى السلامة للرئيس ومرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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