شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 700 مليون جنيه لدعم الجانب الدعوى وتحسين وضع الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك آلية اتخذتها الدولة بخصوص التعيينات، وذلك يتم تطبيقه على كل الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى الإجراءات التى يتم اتباعها لسد العجز فى عدد عمال المساجد.

وأضاف وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مساء اليوم، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، وحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم، قائلا: "هناك مسابقة لتعيين 3 آلاف عامل بالأوقاف، كل سنة يتم تعيين ألف، وبصدد تعيين الألف الثانى من العمال قبل 30 يونيو المقبل، والألف الثالثة اقتربوا من أداء الامتحانات".

وواصل الوزير: "كل من عين واعظاً فى الأزهر يؤدى دورا تكامليا مع الأوقاف ويلقون الخطب والدروس، وكذلك كل منتسبى دار الإفتاء يؤدون معنا دورا فى الخطب والدروس، وكذلك كل أساتذة الجامعات ومعلمى المعاهد الأزهرية، ولدينا أيضا مقيمى الشعائر".

وقال جمعة، إن هناك فى حدود 700 مليون جنيه من مال الوقف لدعم الجانب الدعوى فقط وتحسين وضع الأئمة، وتابع: عندنا أكبر نسبة إيفاد فى العالم لأن الأئمة يؤدون دوراً فى الخارج.

واستطرد الوزير: استجبنا لتوصيات اللجنة الدينية ورفعنا السن من 35 سنة إلى 40 سنة للعمال والأئمة، وبالنسبة لخطباء المكافأة فهى مكافأة وليست مرتبات، وبعضهم يعملون أساتذة جامعات ومعلمين، ورفعنا المكافأة لهم مرتين خلال هذه السنة، حيث تم رفع الخطبة من 75 جنيه إلى 400 جنيه لأستاذ الجامعة، و350 جنيه للأستاذ المساعد، ونحو 260 جنيه للآخرين، وهذا يعد بمثابة بدل انتقال وليس مرتب.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى مانع لتقديم خطباء المكافأة والمتعاقدين فى مسابقة تعيين الأئمة، ويتم القبول من تقدير مقبول ورفع السن حتى 40 سنة لخطباء المكافأة، وأكثر من 700 خطيب مكافأة تم تعيينهم، حيث أن لهم الحق أن يتقدموا فى المسابقة، "ونحاول أن نحسن فيهم قدر المستطاع".

وأكد التزام الوزارة بما تقرره الدولة بشأن التعيينات، قائلا: "لا يجوز لأى جهة فى الدولة أن تبرم تعاقد إلا بمخاطبة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأى تعاقد أبرم قبل 30 يونيو 2016 فقط بنظام تعاقدى لهم حق تعديل التعاقد إلى تثبيت، وكذلك يسمح لهم التقدم فى المسابقة، وتم اتخاذ قرار بإمكانية تجديد التعاقد معهم بذات الشروط، نحن نلتزم بتعليمات الدولة".

وأوضح وزير الأوقاف أنه تم تعيين أكثر من 7 آلاف إمام وعامل منذ عام 2017 لسد العجز، وذلك بالإضافة إلى عدد 6 آلاف إمام وعامل سيتم اختيارهم فى المسابقات الأخيرة (3 آلاف إمام وخطيب و3 آلاف عامل)، أى الإجمالى نحو 13 ألف إمام وعامل، مستطردا: "نعمل فى حدود أقصى المتاح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، وبحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن أزمة تعيين خطباء المكافأة وضعف الرواتب الخاصة بهم، والنائب رياض عبدالستار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بخصوص خطباء المكافأة، والنائب محمد محمود لبيب، بشأن ضعف مرتبات خطباء المكافأة، والنائب حمدى محمد حسن سليمان، بشأن عجز الأئمة والعمال ومقيمى الشعائر بالمساجد بمركز الداخلة وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، والنائبة شيماء محمود نبيه حسانين، بشأن رفع الحد الأدنى لخطباء المكافأة، وسد عجز أئمة المساجد.

وكذلك ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد أحمد الحديدى، بشأن نقص العمالة فى كثير من المساجد بمركزى المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، والنائب علاء الدين محمود سليمان، بشأن توفير درجات مالية لأئمة المساجد المتعاقدين بوزارة الأوقاف، والنائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سد عجز الأئمة والخطباء والعمال والواعظات بالمساجد بفتح الباب أمام شغل الوظائف، والنائب هانى مصطفى خضر، بشأن الأئمة والخطباء المتعاقدون بأجر مقابل عمل.