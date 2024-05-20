شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: قرارات واجبة النفاذ خلال 48 ساعة لشركات النقل الذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمات شركات النقل الذكى تهم الشارع المصرى وأكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارات نقل الركاب التابعه للنقل الذكى، وهو أمر مهم لا بد من مراجعة عملهم.



وأكد بدوى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن ماحدث من حوادث متكررة هو امر فوض ولا يمكن القبول به، وأن مجلى النواب فى الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه فى دعم الاستثمارات بشكل كبير، مؤكدا أن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ على جميع الشركات وليس شركه اوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظا على أرواح المصريين .



وشدد بدوى بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التى تتواكب مع التطور الذى طرأ على العالم من تحديث لمنظومه النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومه معينه لابد أن يكون لها ضابط و رابط مشيرا بأن اوبر الاكثر انتشاراً فى مصر ووصل عدد الكباتن إلى 250 ألف كابتن تغطى جميع أنحاء الجمهورية.