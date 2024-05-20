أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "فجرنا عبوة ناسفة بقوة راجلة صهيونية شرقي رفح وأطلقنا عليها قنابل وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح". كذلك أعلنت "سرايا القدس"، أننا "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات العدو في موقع الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": فجرنا عبوة بقوة راجلة صهيونية برفح وقصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات العدو بجباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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