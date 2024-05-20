بلينكن: قرار الجنائية الدولية قد يقوض جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن "الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس"، مشدداً على أننا "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس".

ولفت بلينكن، الى أن "قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة".

وكان قد أعربت حركة "حماس" عن استنكارها "بشدة لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادتها ومن بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار".

ولفتت الحركة، في بيان، الى أنها "تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية"، معتبرةً أن "طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت جاءت متأخرة وذلك بعد سبعة أشهر من العدوان".