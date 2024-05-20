كوهين يعترف بسرقة أموال من منظمة ترمب

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حيث ادعى كوهين أنه دفع 50 ألف دولار لشركة التكنولوجيا ريد فينش، ولكن في منصة الشهود، شهد بأنه أعطى مسؤولًا تنفيذيًا في الشركة 20 ألف دولار فقط نقدًا، والتي كان قد خزنها في كيس ورقي بني، ولم يقم أبدًا تم تشعب مبلغ الـ30 ألف دولار الأخرى المستحقة على Red Finch.
الاعتراف العلني
قامت منظمة ترمب بسداد 50 ألف دولار لكوهين ثم ضاعفت هذا المبلغ في ممارسة تُعرف باسم «الإجمالي» لتغطية الضرائب التي قد يتكبدها من خلال الإعلان عن الأموال كدخل بدلاً من سداد الضرائب المعفاة من الضرائب.
وسأل محامي ترمب تود بلانش: «لقد سرقت من منظمة ترمب».
اعترف كوهين قائلا: «نعم يا سيدي،». ليكمل المحامي «هل سددت لمنظمة ترامب الأموال التي سرقتها منهم؟» وأجاب كوهين: «لا يا سيدي».
وأشارت بلانش إلى أنه على الرغم من اعتراف كوهين بالذنب في عام 2018 في التهم الفيدرالية بما في ذلك انتهاك تمويل الحملة الانتخابية لدفع أموال الصمت والتهرب الضريبي غير ذي الصلة وجرائم الاحتيال المصرفي، فإنه لم يتم اتهامه أبدًا بالسرقة من شركة ترمب.
تركز الاتهامات
ونظر ترمب الذي كان جالساً في مقعده وعيناه مغمضتان أثناء معظم الإفادات، مباشرة إلى منصة الشهود بينما كان كوهين يعترف بالسرقة.
نشر إريك ترمب، نجل ترمب، الموجود في المحكمة، على موقع «X»: «لقد أصبح الأمر مثيرًا للاهتمام: يعترف مايكل كوهين الآن بسرقة الأموال من شركتنا».
وبعد اطلاع كوهين على قائمة المعاملات التجارية الشخصية والمسؤوليات المتعلقة بترمب، التي كان يتلاعب بها في الفترة التي سبقت الدفع لدانييلز في أواخر أكتوبر 2016، سألت بلانش كوهين بوضوح عما قاله الشاهد عن مكالمتين هاتفيتين رئيسيتين قال فيهما: أبلغ ترمب بالدفع الوشيك. وتتركز الاتهامات الموجهة ضد ترمب، تزوير سجلات الأعمال، على الطريقة التي عوض بها كوهين في نهاية المطاف مدفوعات دانييلز.
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