زار المطرانان ابراهيم مخايل ابراهيم وانطونيوس الصوري كرسي اتشاميازين للارمن الارثوذكس في يريفان حيث التقيا كاثوليكوس عموم الارمن كراكين الثاني. وعبّر البطريرك كراكين الثاني عن "بالغ سروره باستقباله اساقفة من لبنان"، مؤكدا انه "يتطلع لزيارة لبنان قريباً". واثنى "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وأرمينيا والتقارب القائم بين البلدين والشعبين"، مشيداً بدور مجموعة غاردينيا غران دور في تطوير القطاع الزراعي في ارمينيا، ومبدياً اعجابه بإنجازات الشركة.

كانت هذه تفاصيل خبر المطرانان ابراهيم والصوري زارا البطريرك كراكين الثاني في يريفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.