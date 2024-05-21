"النشرة": الهدوء الحذر يخيم على القطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران المروحي التجسسي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الهدوء الحذر لا يزال مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي، يخرقه بشكل متقطع تحليق للطيران المروحي التجسسي نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا، وصولا حتى أجواء عرمتى والاحمدية في البقاع الغربي واقليم التفاح".

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