أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "الاجتماع اليوم مع كتلة "الإعتدال الوطني" تناول آخر التطوّرات في ملف الرئاسة".
وشدد على أنّه "علينا أن نبتعد عن نقاش من يرأس الحوار والتركيز على هدف الحوار"، وذلك بشأن الاستحقاق الرئاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر: علينا أن نبتعد عن نقاش من يرأس الحوار والتركيز على هدف الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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