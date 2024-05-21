سفير مصر: علينا أن نبتعد عن نقاش من يرأس الحوار والتركيز على هدف الحوار

أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "الاجتماع اليوم مع كتلة "الإعتدال الوطني" تناول آخر التطوّرات في ملف الرئاسة".

وشدد على أنّه "علينا أن نبتعد عن نقاش من يرأس الحوار والتركيز على هدف الحوار"، وذلك بشأن الاستحقاق الرئاسي.