"النشرة: مراقبو الاقتصاد سطروا 8 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في النبطية وصور

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المكتب الإقليمي في النبطية، على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم في نطاق مدينة النبطية وبلدات الشرقية وكفرصير وصير الغربية وبلدة إبل السقي قضاء مرجعيون.

واشار الى انه "تم تسطير 6 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم 3 محاضر في بلدة كفرصير لسوء النظافة بالإضافة لتلف كمية من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم و3 محاضر عدم إعلان أسعار وتخطي نسب الأرباح في بلدة صير الغربية وقد تم توجيه إنذارت خطية للبعض بضرورة الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة إقفال الملاحم بالشمع الاحمر وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص".

في هذا السياق، افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بان "مصلحة الاقتصاد في الجنوب سطرت محضري ضبط بحق ملحمتين في بلدة البرج الشمالي قضاء صور وذلك ضمن جولة نفذتها المصلحة مع المراقب الصحي في بلدية صور حيث ضبطت الملاحم المخالفة وهي تبيع لحوما هندية وبرازيلية على انها طازجة".