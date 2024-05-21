مصادر "العربية": قوة الرضوان التابعة لحزب الله تسعى لإعادة التموضع في سوريا

زعمت مصادر قناة "العربية" السعودية، بأنّ "قوة الرضوان التابعة لحزب الله تسعى لإعادة التموضع في سوريا".
ولفتت إلى سقوط "أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة الإسرائيلية على حمص"، يوم أمس، موضحة أنّ "إسرائيل قصفت أمس أيضا منشآت لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في حمص بسوريا".
وأمس، ذكر "المرصد السوري" أنّه سقط لحزب الله 5 عناصر نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر لمقر تابع له جنوب غربي حمص على الحدود السورية - اللبنانية.
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