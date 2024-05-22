حبيب: القروض هي لذوي الدخل المحدود والمتوسّط ولن أسمح لـ"الواسطة" بالتدخّل

شرّح المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في حديث صحيفة "الديار"، كيفية الإستفادة من القروض المعطاة، بالأخص للمعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أوضح أنّ "المبالغ المرصودة من قبل الصناديق العربية هي فقط لإعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصة، الذين يتمتّعون بهاتين الصفتين، فسيستفيدون حتماً وتلقائيّا من تقديمات المصرف".

وأكّد أن "كل الأموال التي تأتي إلى المصرف هي من الصناديق العربية، بدءًا من الصندوق العربي وصولاً إلى صندوق أبو ظبي إن شاء الله، بالإضافة إلى صناديق أخرى، وأكرّر وأشدّد بأن هذه القروض ستعطى لطالبيها ذوي الدخل المحدود والمتوسّط فقط لا غير".

وجزم قائلا: "لن أسمح لـ"الواسطة" بالتدخل في هذا المجال، ويللي بدو يتواسط يدفع من جيبتو". وأضاف "لا نملك أي موازنة تسمح لنا باستعمالها خارج الإطار الذي ذكرناه، نحن لسنا بنكا تجاريا، ونقول لميسور الحال ومن أراد الأستفادة من قروض مالية، هناك 20 أو 30 مصرفا تجاريا على الأقل لديها موازنات تستطيع من خلالها إعطاء هذه القروض".

وقال: "لتسهيل إنجاز المعاملات للإستحصال على القرض المُبتغى، قد أنشأنا موقعاً إلكترونياً خاصاً بالمصرف، يستطيع المواطن من خلاله تعبئة وإملاء الشروط الموجودة، إضافةً إلى الرابط الإلكتروني الذي اُنشىء بين مصرف الإسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المال ، تمهيداً لاستحصال الراغبين على طلب قرض "Online" مرفق بإفادة نفي ملكيّة".

وذكر حبيب أنّ "لذلك أعيد وأكرّر بأن المبالغ الموجودة في مصرف الإسكان هي لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط فقط لا غير".

والجدير بالذكر، بأن موعد انطلاق تقديم الطلبات للحصول على هذه القروض من مصرف الإسكان هو الأول من حزيران المقبل.