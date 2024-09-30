هاريس تتهم ترامب باستخدام مشكلة الهجرة غير الشرعية في أغراض انتخابية

اتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خصمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمهوري دونالد ترامب بـ"استخدام مشكلة الهجرة غير الشرعية في أغراض انتخابية، فيما هو لن يتمكن من حلها".

واشارت هاريس في حدث انتخابي في لاس فيغاس بولاية نيفادا، الى أنه "لا يمكن النظر إلى أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منفصلة عن مشكلة تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية من المكسيك".

وأضافت: "إنها مشاكل خطيرة، ونعرف أن دونالد ترامب لن يحلها"، مذكرة أن "الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لم يؤيدوا تحت ضغط من ترامب مشروع قانون اتفق عليه كلا الحزبين في مجلس الشيوخ لتشديد الإجراءات على الحدود".

وأوضحت، "لم يسمح ترامب بتبني هذا القانون، إذ اعتبر أنه سيضر به، وفضل استخدام هذه المشكلة في السباق الانتخابي بدلا من حلها".