اتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خصمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمهوري دونالد ترامب بـ"استخدام مشكلة الهجرة غير الشرعية في أغراض انتخابية، فيما هو لن يتمكن من حلها".
واشارت هاريس في حدث انتخابي في لاس فيغاس بولاية نيفادا، الى أنه "لا يمكن النظر إلى أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منفصلة عن مشكلة تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية من المكسيك".
وأضافت: "إنها مشاكل خطيرة، ونعرف أن دونالد ترامب لن يحلها"، مذكرة أن "الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لم يؤيدوا تحت ضغط من ترامب مشروع قانون اتفق عليه كلا الحزبين في مجلس الشيوخ لتشديد الإجراءات على الحدود".
وأوضحت، "لم يسمح ترامب بتبني هذا القانون، إذ اعتبر أنه سيضر به، وفضل استخدام هذه المشكلة في السباق الانتخابي بدلا من حلها".
كانت هذه تفاصيل خبر هاريس تتهم ترامب باستخدام مشكلة الهجرة غير الشرعية في أغراض انتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.