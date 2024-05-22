البنتاغون: استخدام روسيا لمحطات "ستارلينك" خلال النزاع في أوكرانيا قد يصبح مشكلة مستمرة

اعتبر نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الفضاء والدفاع الصاروخي، جون هيل أن "استخدام روسيا لمحطات اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك" خلال النزاع في أوكرانيا قد يصبح مشكلة مستمرة".

وأشار خلال جلسة استماع في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن "شركة SpaceX التي طورت "ستارلينك"، تشارك الجيش الأميركي كل البيانات الواردة، وتحدد الحكومة بناء عليها المحطات الطرفية التي تستخدمها روسيا، لوقف تشغيلها".

ورد على سؤال عما إذا كانت شركة SpaceX التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، تسمح لروسيا عن عمد باستخدام محطاتها، أوضح هيل أنه "على العكس، الدليل هو أنه عندما تكتشف شركة SpaceX ذلك (استخدام روسيا لمحطاتها)، فإنها تحاول العمل مع الحكومة الأمريكية للتوصل إلى أفضل حل لإغلاقها".

وفي وقت سابق، ذكر جون بلوم الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الفضاء، إن الحكومة الأميركية تعمل مع السلطات في كييف و"ستارلينك" في محاولة لمنع استخدام محطات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا من قبل القوات الروسية، مؤكدا أنه ليس لدى البنتاغون أي شكاوى ضد "ستارلينك".