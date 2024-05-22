الآلاف يحتشدون في العاصمة طهران لتشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

تجمّع عشرات الآلاف من الإيرانيين في وسط طهران، صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه يوم الأحد الماضي في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وتجمّعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها، حيث سيؤم المرشد علي خامنئي الصلاة على جثمان إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قضوا معه في الحادث.

ومن المقرر أن تنظم مدينة بيرجند، مسقط رأس إبراهيم رئيسي، غدا الخميس، موكبا تليها جنازة ودفن في مدينة مشهد.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع رئيسي ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة، ومساء اليوم ستقام مراسم التأبين في طهران بحضور المسؤولين الأجانب والدوليين.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

يشار إلى أن رئيسي كان في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

ويعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل ثورة عام 1979.