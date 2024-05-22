الرئاسة الفلسطينية رحّبت باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين

رحّبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان سلطات أيرلندا وإسبانيا والنرويج حول الاعتراف بدولة فلسطين,

وأشارت إلى أنّ "حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقًا راسخًا ومعترف به بموجب القانون الدولي"، داعية دول العالم، وخاصّة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين "وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وأن تحذو حذو أيرلندا والنرويج وإسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وفيما رحّبت حركة "حماس" بقرار الدول الثلاث، أكّد عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنّ "هذا الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة لهذه المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "هذه الاعترافات تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، موضحًا أنّ "أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدًا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح أنّ "لا مستقبل للنسخة المتطرّفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي"، مضيفًا "شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمة له في البرلمان، عن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت سانشيز إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواصل تدمير غزة"، وقال: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، عن اعتراف النرويج رسميًا بدولة فلسطينية مستقلّة، معتبرًا أنّ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام".

بدورها، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلي سفيرَيها في أيرلندا والنرويج بعد قرار البلدين.