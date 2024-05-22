الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض تدريحي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ودرجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الخميس بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً وسط تركيا فتعود الى معدلاتها يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم السبت".

وحذّرت رواد البحر من "ارتفاع موج البحر ما بين متر و نصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة 24 و حتى يوم السبت 25 ايار 2024 وامكانية تكون تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود درجتين".

واشارت الى ان "طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من المساء".

وأضافت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح حيث تقارب سرعتها الـ 60 كلم/ساعة".

وذكرت أن "السبت غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية حيث يعود الطقس الى الاستقرار اعتباراً من المساء".