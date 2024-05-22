غدا.. السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار المركزي لحسم سعر الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري بحسم سعر الفائدة في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 غدا الخميس لحسم سعر الفائدة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي ليرتفع سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وجاءت هذه الزيادة بعد رفع سعر الفائدة 2% في فبراير الماضي ليصل إجمالي زيادات سعر الفائدة خلال آخر عامين 19% لكبح التضخم.

كان معدل التضخم على مستوى المدن- المستهدف من المركزي- سجل تراجعا للمرة الثانية على التوالي في أبريل الماضي مسجلا 32.5% بدلا من 33.3% في مارس الماضي، وفق آخر بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورغم انخفاض التضخم فإنه لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع خلال العام الجاري.