انعش قلبك.. فوائد شرب عصير القصب في درجات الحرارة المرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة مريم حربي، خبيرة التغذية، عن فوائد عصير القصب للجسم والكمية المناسبة التي يفضل تناولها في اليوم، لتفادي أعراضه الجانبية.

وقالت حربي، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، إن عصير القصب من المشروبات المستحب تناولها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة؛ كونه غنيًّا بالفيتامينات والحديد والزنك والبروتينات، حيث يعطي الجسم دفعة فورية من الطاقة؛ خصوصًا عندما يكون الجو حارًّا للغاية، مشيرةً إلى أنه يقي من السرطان، خصوصًا سرطان الثدي والبروستاتا، كما أنه من أفضل العلاجات الطبيعية للأمراض المرتبطة بالكبد؛ مثل اليرقان.

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن الكمية المناسبة لتناوله يوميًّا هي كوب لا يزيد عن 500 مللي، وذلك لتفادي أعراضه الجانبية؛ خصوصًا أنه يحتوي على سعرات سكرية عالية، موضحةً أنه يحتوي على مؤشر نسبة سكر في الدم منخفض؛ ولكن لديه نسبة عالية من السكر مما يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.

وتابعت حربي: ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر بشكل مستمر إلى مضاعفات مختلفة تؤثر على القلب والكلى والعينين والأعصاب.

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