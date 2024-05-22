الصادق: علينا التعاطي بقوة وحزم مع كل من يحاول عرقلة الخطة الامنية في بيروت

اشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له الى انه "منذ دخولي مجلس النواب، وأنا أسمع غضب أهل ‎بيروت من غياب الأمن وخصوصاً من فوضى الطرقات التي يسببها العدد الهائل من الدراجات النارية وسائقيها الذين يخالفون أبسط شروط السلامة العامة، ويحولون الطرقات إلى خطر دائم جعل صرخة الناس تعلو لتداركه".

اضاف:"اجتمعت مراراً مع وزير الداخلية ومحافظ بيروت والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في هذا الخصوص، وأخيراً بدأت الحملة الأمنية، وبالرغم من أنها افتقدت إلى بعض التنظيم والتحضير، وربما إلى البعض من العدالة بين المواطنين، ولكنها انطلقت وهذا مطلبنا، وعلينا التعاطي بقوة وحزم مع كل من يحاول عرقلة هذه الخطة، بهدف إبقاء بيروت الكبرى تحت سيطرة مافيا تستفيد بكل الوسائل من غياب القانون".

واكد انه "كل الدعم لوزير الداخلية وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مع التمني أن يقيما نتائج هذه الخطة، وتصويب الشوائب التي طالتها حتى اليوم إذا اقتضى الأمر، والتمني الآخر على كافة المواطنين بدعمها والتجاوب معها، فلا سبيل لاستعادة الدولة سوى باستعادة هيبتها"