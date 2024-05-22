مولوي: الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين

اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الى ان الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن، ويجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن".
ولفت مولوي في حديث تلفزيوني، الى ان القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب، ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات.
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